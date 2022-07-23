 

Третья свадьба – Личное мнение

23.07.2022, 17:07, Разное
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Кто поливает огурцы этим летом, кто — помидоры, а марафонщица Блиновская нарядилась в белое платье с фатой и вышла замуж.

Фоточки появились в запрещённой и экстремистской соцсети:


Фото: Соцсети

В третий раз. За одного и того же. Нет, и перед свадьбой супруги не разводились.

Как тогда понимать свадьбу, если ты и так давно в браке?

Гуру желаний просто работает над отношениями. 15-летие брака — чем не повод снова устроить банкет?

За столом, что естественно, были тосты. Вот, о чём говорили, рассказывает сама баба Лена:

Я говорю: «Если бы не ты, мы давно разошлись бы».
Он: «Благодаря тебе и твоей работе над нашими отношениями мы вместе».

Как это мило и… И душно.

Она знает, как сохранить брак — говорит, что знает. Работает-работает над отношениями, вот свадьбу снова устроили. Голубей запускают в небо — это сорокалетние люди. Свадьбу играют, чтобы не разойтись.

Всё это напоминает мне что-то из прошлого. Помните, как в нулевых одухотворённая в офисе жена говорила своему оладуху, лежащему на диване, чтобы он рос над собой, развивался духовно и обязательно опускал стульчак?

Так вот и Блиновская со своими замашками — это что-то из этого прошлого. Все уже поняли, что отношения должны приносить счастье, комфорт, а баба Лена всё над ними работает, трудится.

Вспотела наверное даже.

Не осуждаю, ведь человек старается, как умеет, но обидно за тамаду Ксению — почему не позвали провести церемонию застолья? Денег, что ли, не хватило, или Собчак выпала из потока?

А вы бы хотели повторить свадьбу?

Источник: Лена Миро



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