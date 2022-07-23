Третья свадьба – Личное мнение
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Кто поливает огурцы этим летом, кто — помидоры, а марафонщица Блиновская нарядилась в белое платье с фатой и вышла замуж.
Фоточки появились в запрещённой и экстремистской соцсети:
Фото: Соцсети
В третий раз. За одного и того же. Нет, и перед свадьбой супруги не разводились.
Как тогда понимать свадьбу, если ты и так давно в браке?
Гуру желаний просто работает над отношениями. 15-летие брака — чем не повод снова устроить банкет?
За столом, что естественно, были тосты. Вот, о чём говорили, рассказывает сама баба Лена:
Я говорю: «Если бы не ты, мы давно разошлись бы».
Он: «Благодаря тебе и твоей работе над нашими отношениями мы вместе».
Как это мило и… И душно.
Она знает, как сохранить брак — говорит, что знает. Работает-работает над отношениями, вот свадьбу снова устроили. Голубей запускают в небо — это сорокалетние люди. Свадьбу играют, чтобы не разойтись.
Всё это напоминает мне что-то из прошлого. Помните, как в нулевых одухотворённая в офисе жена говорила своему оладуху, лежащему на диване, чтобы он рос над собой, развивался духовно и обязательно опускал стульчак?
Так вот и Блиновская со своими замашками — это что-то из этого прошлого. Все уже поняли, что отношения должны приносить счастье, комфорт, а баба Лена всё над ними работает, трудится.
Вспотела наверное даже.
Не осуждаю, ведь человек старается, как умеет, но обидно за тамаду Ксению — почему не позвали провести церемонию застолья? Денег, что ли, не хватило, или Собчак выпала из потока?
А вы бы хотели повторить свадьбу?
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Источник: Лена Миро
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