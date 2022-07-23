 

Бизнесмен Пригожин тремя словами описал процесс реновации в Санкт-Петербурге

23.07.2022, 17:04, Разное
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Многие жители города на Неве опасаются выселения из удобных районов на окраины в рамках программы, которую запустил Смольный. Издание “Дни.ру” поинтересовалось мнением Пригожина на этот счет, его комментарий приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

Предприниматель Евгений Пригожин отметил, что происходящее в Петербурге нельзя назвать “реновацией”. Он сравнил Москву с Северной столицей не в пользу последней.

“Реновация – это когда строится новое жилье, туда переселяются жители из ветхих домов, а на месте этих ветхих домов строятся другие новые комфортные кварталы 21 века, в которые переселяются уже следующие. Как правило, во время реновации повышается этажность, потому что высокоэтажность – принцип существования любого современного города. Минимальное количество затрат на 1 кв. метр городской площади и за счет этого эффективное использование бюджета”, – объяснил бизнесмен.

Кроме того, по мнению Пригожина, о реновации в городе на Неве говорить не приходится, потому что Петербургу не повезло с руководством.

“В любой сказке у царя есть два сына, один – умный, один – дурак. Москва стала эталоном реновации. Город улучшается день ото дня. А жители получают все более комфортное жилье и городскую среду. Иногда до жуткой зависти и неприличия. Петербургу достался “сын-дурак”, который сначала решил выселить жителей “хрущевок”, чтобы они пожили на вокзале, а потом запихать их куда-нибудь в Мурино. Хорошо, если не в чисто поле под плащ-палатку”, – подчеркнул он.

Пригожин резюмировал, что в Северной столице есть что угодно – “овация, кастрация и менструация”, но не реновация.



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