Специалисты изучили и сравнили сон собак и волков

Венгерские специалисты из Будапештского университета в результате новой исследовательской работы проанализировали сон собак и волков. Они хотели обнаружить отличия в фазах и опубликовали результаты изысканий в журнале Scientific Reports.

Эксперты провели эксперимент. Они вырастили волков в неволе и закрепили на их голове датчики для электроэнцефалографии. Это помогло сканировать активность мозга в процессе сна. Аналогичные действия произвели и с собаками.

Оказывается, нет принципиальных отличий между сном волков и собак, если не считать продолжительность REM-фазы. У диких животных она длиннее и разница становится все более очевидной с возрастом. Отвечает эта фраза за переход воспоминаний из кратковременной памяти в участки длительного хранения информации.