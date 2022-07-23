 

Специалисты изучили и сравнили сон собак и волков

23.07.2022, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Венгерские специалисты из Будапештского университета в результате новой исследовательской работы проанализировали сон собак и волков. Они хотели обнаружить отличия в фазах и опубликовали результаты изысканий в журнале Scientific Reports.

Эксперты провели эксперимент. Они вырастили волков в неволе и закрепили на их голове датчики для электроэнцефалографии. Это помогло сканировать активность мозга в процессе сна. Аналогичные действия произвели и с собаками.

Оказывается, нет принципиальных отличий между сном волков и собак, если не считать продолжительность REM-фазы. У диких животных она длиннее и разница становится все более очевидной с возрастом. Отвечает эта фраза за переход воспоминаний из кратковременной памяти в участки длительного хранения информации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.21 / Старый светильник нашел свое применение в саду, но больше он не освещает (фото)

16.06.21 / Веснушки теперь не прячут! Как ухаживать за кожей с веснушками и какой макияж выбрать

29.06.22 / “Совет да любовь!”: кинутый женой изменщик Николаев представил новую невесту

01.06.21 / В деталях и начистоту. Леонид Агутин рассказал о своем отношении к жене и к изменам в семье

14.05.21 / Российские офицеры будут следить за безопасностью полетов из аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха

04.03.22 / Родился в тюрьме и рос как девочка, сбежал в США и объявил о свадьбе: яркая жизнь Бориса Моисеева

10.05.22 / «Волна, которую невозможно остановить» — Джонсону предрекли скорую отставку

11.07.22 / Спрей или крем: какая форма защиты от солнца лучше и как получить максимум пользы

13.02.22 / Ученые оценили опасность нового штамма коронавируса

26.05.22 / Опубликован рейтинг округов Москвы по спросу на недвижимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика