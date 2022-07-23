Минимум хайлайтера и никаких накладных ресниц: пять советов по нанесению смелого макияжа, чтобы не выглядеть при этом вульгарно

Вы любите смелый макияж, а не мейк-ап в нюдовых тонах (чтобы и вовсе не было видно косметики на лице)? Не стоит отказывать себе в удовольствии. Вы имеет право на самовыражение посредством одежды и макияжа. Другое дело, что смелый мейк-ап (если он повседневный, а не вечерний) может выглядеть слишком вызывающе и вульгарно и испортить образ в целом. Чтобы этого не произошло, следуйте советам экспертов.

Не делайте толстую подводку для глаз

Густо подводить глаза — не самая лучшая идея, особенно если вы к тому же планируете использовать яркую губную помаду. Вообще желательно делать акцент на чем-то одном: то есть либо ярко красить глаза, либо ярко красить губы. Если будет и то, и другое, то смотреться это будет вызывающе-провокационно.

Учитывайте свой разрез глаз, когда будете делать подводку. Обратите внимание, что глаза по размеру станут меньше, если проводить черные внутренние стрелки. Верхние стрелки – хороший вариант, чтобы сделать глаза больше, сформировать миндалевидную раскосую форму. Стрелочка может быть как тонкой и едва заметной, так и широкой, но не такой, чтобы покрывать половину века.

Не рисуйте слишком густые брови

В идеале брови должны быть на пару-тройку оттенков темнее цвета ваших волос. Тогда они будут смотреться гармонично. Черные брови у блондинки — это не самый лучший вариант.

Не закрашивайте брови полностью, рисуя их сплошной и толстой линией. Вам нужно с помощью карандаша мелкими штрихами заполнить пустоты и как бы дорисовать отдельные волосинки.

Не делайте брови тонкими, как ниточка, но и не рисуйте их слишком широкими. Убедитесь в том, что брови «не лежат» на глазах. В противном случае у вас получится грозный и устрашающий вид.

Используйте минимум хайлайтера

Как только это средство стало доступным для всех представительниц прекрасного пола, то прочно вошло в обиход. По незнанию девушки стали пользоваться хайлайтером без меры. Из-за этого их лица стали выглядеть так, будто они лоснятся от жира.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Безусловно, такой макияж выглядит малопривлекательно. Хайлайтер следует использует только для определенных зон. Его можно наносить на скулы, немного на подбородок и на переносицу. При этом обязательным условием является тщательная растушевка.

Избегайте слишком ярких теней

Вы можете использовать яркие тени для век, но старайтесь не переусердствовать. Лучше будет, если вы смешаете очень яркий оттенок с таким же, но более приглушенным или пастельным. Веки можете покрыть пастельным оттенком, а яркий цвет нанести в небольшом количестве на область у внешней стороны глаза.

Старайтесь сделать так, чтобы ваши тени более-мене по цвету сочетались с помадой. Избегайте макияжа, когда губы красные, а тени на веках ярко-голубые.

Никаких накладных ресниц

Если вы любите смелый и яркий макияж, обилие косметики, тогда откажитесь от накладных ресниц. В противном случае будет перебор и образ получится слишком вульгарным. Накладные ресницы рекомендуется носить тем девушкам, которые не хотят заморачиваться с косметикой, пользоваться тушью и тенями. Это тот случай, когда проснулась утром — и уже сразу красивая, с длинными густыми ресницами.