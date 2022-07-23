Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел около 14.40 в Тверской области у населенного пункта Белый Городок.

«Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. На борту было два человека, они не пострадали», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что командир самолета, летевшего из Тюмени в Сочи, принял решение посадить лайнер на запасном аэродроме в Минеральных Водах из-за непогоды.

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