 

Улицу Льва Толстого в Закарпатье переименовали в честь Бориса Джонсона

23.07.2022, 15:45, Новости дня
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Горсовет Хуста Закарпатской области Украины решил переименовать улицу Льва Толстого в честь бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«В городе Хуст в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова – в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского – в улицу Василия Стуса», – передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

В пресс-службе Хустского горсовета заявили, что решение приняли во время заседания, на повестке которого стояли более 70 вопросов, но проблема переименования улиц являлась «одной из наиболее обсуждаемых за последний период среди населения и во время сессионного заседания».

В общей сложности для улиц Хуста и примерно 40 окрестных сел были утверждены 20 новых названий. Также были переименованы несколько улиц Пушкина и Гагарина, а также Лермонтова, Чехова и другие.

Ранее в Тернополе переименовали 13 улиц, имеющих русские и советские названия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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