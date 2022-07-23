IMAX ушла из России
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Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию с 1 июня 2022 года, сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в РФ более не работает», – приводит ТАСС слова Исаева.
Ранее Netflix приостановил работу на территории РФ в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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