Хороший кадр, Бенниферы! – Личное мнение
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Лопес и Аффлек, вместо медового месяца, направились с уже достаточно взрослыми детьми в Париж.
Фото: Соцсети
Опять же, вместо того, чтобы заказывать еду в номер, Аффлеки делают постановочные фотосессии и гуляют, изображая на лицах пасторальное счастье.
Пастушка и — этот, как его? — трубочист, что ли? В общем, всё сладко так, что аж приторно.
Нет, я всё понимаю — миру нужно продемонстрировать счастье. Романтика, детишки, все ладят друг с другом, как хорошие актёры в романтической мелодраме.
Видала я уже где-то такую Дженифер. Фильм Свадебный переполох назывался. Да и в Начни сначала она — такая же. И… И во всех других своих фильмах тоже.
Фото: Соцсети
Прекрасная работа, Джен, скажу я. Вот только жизнь — не кино.
Чем эти ми-ми-мишки кончатся, уже известно. Но фотографии хорошие, их можно будет потом вложить в альбом.
А вы бы в медовый месяц поехали с детьми?
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Источник: Лена Миро
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