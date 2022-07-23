 

Хороший кадр, Бенниферы! – Личное мнение

23.07.2022, 15:36, Разное
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Лопес и Аффлек, вместо медового месяца, направились с уже достаточно взрослыми детьми в Париж.


Фото: Соцсети

Опять же, вместо того, чтобы заказывать еду в номер, Аффлеки делают постановочные фотосессии и гуляют, изображая на лицах пасторальное счастье.

Пастушка и — этот, как его? — трубочист, что ли? В общем, всё сладко так, что аж приторно.

Нет, я всё понимаю — миру нужно продемонстрировать счастье. Романтика, детишки, все ладят друг с другом, как хорошие актёры в романтической мелодраме.

Видала я уже где-то такую Дженифер. Фильм Свадебный переполох назывался. Да и в Начни сначала она — такая же. И… И во всех других своих фильмах тоже.


Фото: Соцсети

Прекрасная работа, Джен, скажу я. Вот только жизнь — не кино.

Чем эти ми-ми-мишки кончатся, уже известно. Но фотографии хорошие, их можно будет потом вложить в альбом.

А вы бы в медовый месяц поехали с детьми?

Источник: Лена Миро



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