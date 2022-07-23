VLC встроит рекламу в свой плеер для ПК

В новой версии известного бесплатного плеера VLC для персональных компьютеров появится встроенная аудиореклама и система платных подписок.

Так, функции «Перемешать», «Эквалайзер» и «Громкость» станут доступны по VIP-подписке, а для отключения рекламы потребуется пакет «Премиум».

Рекламные вставки будут загружаться вместе с плеером на случай, если у пользователя не окажется стабильного интернет-подключения или же он включит файрвол. Разработчики обещают, что это будет напоминать работу радиостанции – проигрыватель продолжит работать даже без медиафайлов на ПК.

Ценовая политика пока прорабатывается. Ожидается, что месячная подписка на самый базовый тариф (с функциями «Переключение треков», «Пауза до 10 секунд») будет стоить $0,99 в месяц, а полный пакет – 19,99$/месяц. В случае, если пользователи с энтузиазмом воспримут нововведение, подписки появятся и в версиях плеера для Android, Linux и других мобильных и стационарных ОС.

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