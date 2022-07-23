Бежевый с лавандовым: сочетания цветов в одежде, которые создадут изысканный образ

Чтобы красиво сочетать одежду разных цветов, нужен изысканный вкус. Можно воспользоваться, конечно, цветовой палитрой (кругом), но для ее эксплуатации тоже нужны определенные навыки. Проще запомнить некоторые беспроигрышные варианты сочетаний цветов в одежде, чтобы прослыть модницей с безупречным вкусом.

Черный и пастельный

Пастельные оттенки (особенно бирюзовый, голубой, сиреневый) превосходно сочетаются с доминирующим и всемогущим черным. Такое сочетание позволяет создать стильный и элегантный образ. Если взять просто черный наряд, то он может выглядеть слишком мрачно и строго.

Пастельные же оттенки смягчают лук, делая упор в сторону женственности. Беспроигрышный вариант — это платье пастельного оттенка и черный жакет или блейзер.

Серый и желтый

Оба оттенка нежные. Они не доминируют друг над другом, поэтому образ получается милым и женственным. Сам по себе серый цвет может показаться удручающим, несколько депрессивным. Желтый же придаст образу больше жизнерадостности, позитива, динамичности.

Хорошее сочетание — это серая юбка или брюки с желтой футболкой или топом. Также подойдет верхняя одежда жизнеутверждающего желтого цвета. Дополните образ яркой желтой сумочкой.

Бежевый и лавандовый

Бежевый — базовый оттенок. Он может стать основой для любого наряда, прекрасно сочетается с любыми оттенками. Но особенно стильно он смотрится в комбинации с лавандовым. Нужно отметить, что лавандовый — это трендовый оттенок текущего сезона. Он отличается элегантностью, динамичностью.

Когда модницы додумались совместить бежевый и лавандовый вместе, то получили просто сногсшибательный результат. Одежду такого сочетания лучше всего выбирать для свиданий, для собеседований или деловых встреч. А все потому, что образы с такими оттенками не получаются агрессивными или провокационными. И даже вещи смелого дизайна выглядят в таких цветах не так экстравагантно или вызывающе.

Нюдовый и бежевый

К этому сочетанию зачастую прибегают дамы из высшего общества, гламурные барышни. На самом деле одежда таких оттенков выглядит благородно, роскошно. Весь лук получается дорогим, но не слишком пафосным.

Пафосным его может сделать разве что обилие декора в одежде, например переизбыток страз, пайеток, блесток и т.д. Если же вы выберете вещи в стиле минимализм, без вычурности, тогда получите лук дорогой женщины.

Что касается аксессуаров, то больше подойдут к этой комбинации изделия коричневого, песочного оттенков или цвета кофе с молоком.