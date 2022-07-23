 

“Вдохновляет”: выскочке Бузовой до блеска натерли зад язычком

23.07.2022, 14:10, Разное
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Народ познакомился с артисткой в далеких нулевых, когда та пришла на скандальный проект “Дом-2”. В течение пяти лет Оля строила свою любовь, а заодно завоевывала сердца телезрителей. Причем если познать семейное счастье ей так и не удалось, то вот карьера, что называется, поперла. Бузову пригласили стать третьей ведущей телестройки.

Сейчас девушка добилась многого: у нее больше 20 миллионов подписчиков в социальных сетях, несколько сольных альбомов, работы на телевидении и даже в театре! Помимо этого, Ольга Бузова продолжает быть успешной ведущей. Правда, многие продолжают считать артистку выскочкой, не достойной внимания и уважения. Впрочем, есть и те, кто поддерживают девушку. Например, блогер Софья Леке Тесса.

В беседе с “Дни.ру” она поделилась своими мыслями по поводу феномена Ольги Бузовой.

“Я сделала себя сама, я никому ничего не должна!” – именно такой девиз описывает нашу Олю Бузову. Много было сказано о ее бесспорном трудолюбии, любви к творчеству, стремлении быть всегда и во всем первой. Это все про нее! С этим не поспоришь. Мы знаем телеведущую с юных лет, которая зарекомендовала себя благодаря личной работе над собой”, – говорит Софья.

Как отметила блогер, мы знаем Олину неописуемую любовь к подписчикам, теплоту общения, искренность и страсть к творчеству. Собеседница “Дни.ру” уверена, что Бузова доказала, что нет ничего невозможного.

Софья Леке Тесса вспомнила и вражду телеведущей с Дмитрием Губерниевым. По мнению блогера, то, что они помирились, говорит о многом.

“Окончание войны между звездами привело к неожиданным последствиям: во-первых, спортивный комментатор стал признавать влиятельность экс-звезды “Дома-2″, а во-вторых, решил запеть! Ольга Бузова не только мотивирует нас становится лучше и работать над собой, но и вдохновляет окружающих, в частности коллег, пробовать себя в других творческих сферах”, – отметила Ляке Тесса.

Впрочем, не все могут согласиться с мнением Софьи. Хейтеры Ольги Бузовой уж больно не любят, когда той поют дифирамбы и натирают зад язычком до блеска.



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