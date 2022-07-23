 

Google уволила разработчика, допустившего наличие сознания у ИИ

23.07.2022, 13:40, Новости дня
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Компания Google уволила разработчика Блейка Лемойна, который ранее пришел к выводу о наличии сознания у разработанного компанией искусственного интеллекта LaMDA, информирует газета Washington Post.

«Мы продолжим нашу тщательную разработку языковых моделей, и мы желаем Блейку всего наилучшего», – передает РИА «Новости» заявление представителя Google Брайана Гэбриеля.

Ранее Лемойн был отстранен от работы, но теперь компания уволила разработчика. Мужчина получил соответствующее письмо, а вместе с ним и запрос на видеоконференцию. В Google ему отказали в присутствии третьей стороны.

Лемойн пришел к выводу о том, что языковая модель LaMDA обладает сознанием, когда взял на себя задачу проверить, использует ли искусственный интеллект дискриминационную или ненавистническую лексику. В самой Google заявили, что выводы Лемойна «совершенно необоснованным». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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