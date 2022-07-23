 

Глава медрегулятора США объявила о выявлении оспы обезьян у детей

23.07.2022, 13:40, Новости дня
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Случаи заражения оспой обезьян выявлены среди двух детей в США, сообщила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски.

«Сейчас мы выявили два случая заражения детей… Я также должна отметить, что немаловажно, у этих детей все хорошо», – передает РИА «Новости» слова Рошель в интервью американской газете Washington Post.

Отмечается, что один ребенок находится в Калифорнии, а второй – младенец, который не является жителем США, он находится в Вашингтоне. Отмечается, что дети вероятно заразились в домашних условиях.

Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщила, что организации известно о случаях заражения детей оспой обезьян.

Напомним, в России зафиксировали первый случай оспы обезьян, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Португалии. В ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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