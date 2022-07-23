 

В Госдуме рассказали о пользе упаковки для молока из серого картона

23.07.2022, 13:33, Разное
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Депутат от «Единой России» Сергей Меньшаков на встрече с представителями фирм-производителей молока рассказал о пользе упаковки из некрашеного серого картона перед привычной полиграфической упаковкой.

По словам народного избранника, такая тара более экологична и лучше сохраняет натуральный вкус продукта.

Напомним, вопрос о преимуществах такого вида упаковки остро встал перед промышленностью после введения санкций со стороны компании Tetra Pak, занимавшейся производством герметичных антисентических пакетов для сока и молока. После её ухода с рынка производители стали искать более выгодные виды упаковки. Наиболее популярным и доступным вариантом оказалась тара из серого картона, полученного путём переработки вторсырья.

Депутат Меньшаков рассказал, почему производителям не стоит искать способ вернуть привычные тетрапаки.

– Да вы хоть знаете, из чего их делают? Там в составе краски вся таблица Менделеева. Ртуть, свинец, плутоний – что там из молока в такой коробке получится, даже подумать страшно. Настоящее химическое оружие. А некрашеный картон и сам на вкус приятен, и молоко от него становится вкуснее и жирнее. Заодно можно сэкономить на химическом производстве, а деньги от продажи их оборудования раздать пенсионерам, – рассказал депутат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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