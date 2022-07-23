Мнение: Судьи-роботы в Китае

Когда я смотрел «Цю Цзю идёт в суд» (хороший фильм, кстати), я прямо-таки завидовал китайцам — до чего же быстро и эффективно у них работает система правосудия! В России любой суд — это месяцы, зачастую годы. Лучше, чем в Европе, где суды для простых граждан иногда тянутся десятилетиями, но всё же жутко долго.

И ладно бы была объективная причина. Нехватка судей, допустим, или какой-то особенно тщательный разбор дел. Так нет же — подавляющее большинство дел разбирают поверхностно, на потоке, принимая зачастую весьма спорные решения. С апелляциями ещё хуже — если совсем уж вопиющих нарушений нет, в апелляциях обычно автоматически отказывают, дабы поскорее приступить к работе над следующим делом.

Корень проблем, как ни затёрто это звучит, в бюрократии, в неоптимизированной процедуре. Судьи вынуждены заполнять кучу лишних бумаг и делать массу ненужных телодвижений.

Только один пример, чтобы не перегружать пост. Заседания постоянно переносятся, так как стороны не являются в зал суда. Судьи вынуждены ждать, так как бумажная почта работает ненадёжно, повестка может и не дойти. А ведь, казалось бы, 2022 год на календаре — почему бы не отправить сообщение на телефон? Почему бы роботу не позвонить голосом, если сообщение не дошло? Повестки теряются, допустим, в 20% случаев, звонок на мобильный будет теряться в 2% случаев. Почему не меняют систему?

Потому что у нас нет жёсткой привязки мобильных телефонов к реальным людям, как в том же Китае — купить левую симку довольно просто, равно как и украсть чужой номер телефона в салоне сотовой связи (по поддельной доверенности, например). Да, бумажную повестку украсть ещё проще, ибо почтовые ящики в парадных никак не защищены, но луддитам этого не объяснить. Кроме того, в законах прописана именно бумажная почта. Менять её на что-то более эффективное, — на мобильные телефоны, например, или на современную систему тикетов, подобную тем, которыми пользуются программисты, — никто не имеет права, пока законы не поменяют. А обновление законов — это дело очень медленное, так как система законотворчества под быструю оптимизацию бюрократии не заточена. Увы.

Я знаю, реформы в России идут, ситуация постепенно улучшается, нам вообще грех жаловаться. По сравнению с остальной планетой в России всё очень и очень неплохо в плане судов. Но до чего же грустно смотреть, как пустяковое дело, которое можно было бы разрешить за два часа вдумчивого разбирательства, затягивается из-за бюрократических процедур на два-три года!

Вернёмся к Китаю. Разумеется, я не знаю, как там на самом деле обстоят дела с судами — верить фильмам никак нельзя. Однако на днях в SCMP (старейшая газета Гонконга, принадлежит Джеку Ма) опубликовали воодушевляющую статью про искусственный судебный интеллект. Процитирую фрагмент (ссылка):

По данным Верховного народного суда в Пекине, искусственный интеллект используется во всех уголках правовой системы Китая и играет определенную роль в каждом приговоре.

«Smart court SoS (система систем) теперь подключается к рабочему столу каждого работающего судьи по всей стране», — сказал Сюй Цзяньфэн, директор информационного центра верховного суда, в отчете, опубликованном во вторник в Strategic Study of CAE, официальном журнале Китайской инженерной академии.

Система, основанная на технологии машинного обучения, автоматически просматривает судебные дела на предмет ссылок, рекомендует законы и нормативные акты, разрабатывает юридические документы и исправляет предполагаемые человеческие ошибки, если таковые имеются, в вердикте.

В отчете журнала говорится, что искусственный интеллект сократил среднюю рабочую нагрузку судьи более чем на треть и сэкономил китайским гражданам 1,7 миллиарда рабочих часов с 2019 по 2021 год.

В нем также говорится, что за тот же период общество сэкономило более 300 миллиардов юаней (45 миллиардов долларов США), что составляет примерно половину от общего объема гонораров адвокатов в Китае в прошлом году.

Как беспрецедентный инженерный проект, «широкое применение интеллектуальной судебной системы внесло значительный вклад в развитие судебной системы человеческой цивилизации», — заявили Сюй и его коллеги.

По мнению некоторых судей, искусственный интеллект не всегда приветствовался в суде.

Когда 6 лет назад всё начиналось, интеллектуальная судебная система служила всего лишь базой данных. Но в последние годы она все чаще используется в процессе принятия решений.

Согласно требованиям Верховного суда, судья должен консультироваться с ИИ по каждому делу. Если судья отклоняет рекомендацию машины, машина требует письменного объяснения для записей и аудита.

Критики говорят, что судьи придерживаются рекомендации ИИ, чтобы избежать проблем с оспариванием системы, даже несмотря на то, что искусственный интеллект может выбрать менее подходящий справочный материал или закон для данного дела.

«Ещё слишком рано считать интеллектуальную судебную систему панацеей», — сказал Сунь Юбао, судья Народного суда Зоны экономического и технологического развития Янчжоу в провинции Цзянсу, в статье, опубликованной в китайскоязычном журнале Legality Vision в этом месяце.

«Нам нужно снизить высокие ожидания общественности от искусственного интеллекта и защитить роль судьи. ИИ не может делать все», — написал он.

Но для верховного суда ИИ обеспечивает верховенство закона на большей части территории Китая, где существуют значительные различия в региональном развитии, управлении и доходах…

Если я правильно понимаю, речь идёт не о буквальных судьях (типа MAGI из Евы), а о компьютерных советниках навроде программы Шазам для поиска мелодий. Даёшь мобильнику послушать музыку с радиостанции, а он тебе высвечивает: это Бока и Жока, песня «Карета счастья». Так и с китайским роботизированным судом — скармливаешь компьютеру документы, а он даёт вердикт: Гуй Суй нарушил такие-то законы, с учётом смягчающих обстоятельств наказание такое-то, вот примеры аналогичных дел.

Мне кажется, результаты впечатляют. Китайские судьи работают теперь на треть быстрее, что невероятно важно, а качество судебных решений стало выше. Никаких чудес тут нет: судебную систему любой страны можно улучшать, улучшать и улучшать, это всегда неуклюжий монстр на квадратных колёсах и с паровым двигателем. Да, робот может ошибиться, согласен, однако ведь и живой судья тоже может, а живой судья, у которого горят сроки из-за завала, ошибается постоянно, чаще любого робота!

Российские чиновники и политики последнее время очень любят смотреть на Китай — что там ещё придумали наши большие товарищи, чему можно у них научиться, что можно применить в России. Поэтому есть шанс, что будут роботизировать и наши суды. С Госуслугами, — очень сложной системой, — мы справились весьма неплохо. Вполне вероятно, что и с судами тоже получится не хуже.