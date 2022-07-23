СМИ: Сирийские военные не пропустили колонну ВС США

Сирийские военные в субботу не дали пройти колонне американских военных на северо-востоке САР, информирует СМИ.

«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб провинции Камышлы прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что подобные инциденты стали чаще, в ряде случаев инициатива исходит от жителей деревень, на помощь которым приходят военные.

Напомним, ВС США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупные месторождения нефти и газа Сирии. В Дамаске не раз называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и пиратством.

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