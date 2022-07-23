 

СМИ: Сирийские военные не пропустили колонну ВС США

23.07.2022, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сирийские военные в субботу не дали пройти колонне американских военных на северо-востоке САР, информирует СМИ.

«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб провинции Камышлы прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что подобные инциденты стали чаще, в ряде случаев инициатива исходит от жителей деревень, на помощь которым приходят военные.

Напомним, ВС США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупные месторождения нефти и газа Сирии. В Дамаске не раз называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и пиратством. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05.21 / Пентагон отказался раскрыть численность войск США в Афганистане

02.02.22 / Кличко подал документы для вступления в бригаду территориальной обороны Киева

05.09.20 / Российский бизнесмен подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл

02.04.21 / Тихановская: Режим Лукашенко обязательно падет, это вопрос времени

27.05.21 / Эксперт рассказал о подводных камнях избирательной системы США

11.02.22 / России предложили самой «придумать обязательства» по минским соглашениям

03.02.21 / Песков подтвердил поставки вакцины от COVID-19 в Донбасс

23.11.21 / В Петербурге возбудили дело после инцидента с прооперировавшей себя блокадницей

06.12.21 / «Белавиа» решила расширять агентскую сеть за рубежом

26.12.21 / Быстрый “Наполеон”. Легкий рецепт популярного торта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика