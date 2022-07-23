В Госдуме Россию назвали энергобезопасности освобожденных территорий

Россия стала гарантом энергетической безопасности Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим предпримет попытку их обесточить, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Восстановление линий электропередачи гарантирует энергетическую безопасность освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим решит предпринять диверсию и попытаться устроить блэкаут, как это было с Крымом», – передает РИА «Новости» его слова.

Шеремет отметил, что теперь электроэнергия из российской энергетической системы может поступать в Херсонскую и Запорожскую область из Крыма, при этом переток может быть налажен и в обратном направлении от Запорожской АЭС на нужды крымского полуострова.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов посетил Крым, ДНР и дал старт работе восстановленных линий электропередачи ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» и ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская».

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