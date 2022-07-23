 

Иммунолог Жемчугов предупреждает о новой волне коронавируса в России

23.07.2022, 12:10, Разное
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В РФ наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и новую волну можно назвать “хвостом” эпидемии. Об этом пояснил Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям.
“Можно сказать, что идет новая волна, но она не опасна. Смертность не растет, она даже снижается”, – сказал он РИА Новости.

Жемчугов назвал эту ситуацию “хвостом” эпидемии, поскольку новая версия инфекции вытеснит любые остатки более ранних, более опасных подтипов коронавируса.

Ранее Владимир Болибок, иммунолог, пояснил НСН о последствиях COVID-19.



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