Гастрономический конкурс в Греции наградил золотой медалью российский сыр

Греческая гастрономическая организация Greek Taste Beyond Borders присудила золотую медаль российскому сыру, приготовленному по технологии фета, в номинации “Вкус Греции”.

В Афинах прошла 4-я ежегодная Всемирная конференция послов вкуса глобальной гастрономии.

“Мы полностью следуем технологии, используемой в Греции. Именно поэтому мы завоевали золотую медаль в номинации “Вкус исконной Греции”, – сказал РИА Новости Юрий Илиади (производитель сыра, руководитель группы компаний “Дружба” из Нижегородской области).

Илиади заявил: “Но самое лучшее, что это возрождение традиций, которые были в Российской Федерации еще в 3-4 веках до нашей эры”.

Он также является председателем комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Греции.