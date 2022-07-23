Розовое окрашивание по-прежнему актуально в 2022 году: идеи, после которых захочется стать ярче

Лето – идеальное время для смелых экспериментов! Если вы давно мечтаете о ярком окрашивании, то самое время воплотить свои планы в жизнь. В этом сезоне в моде розовый цвет – от романтического розового до нежно-пастельного и ярко-неоново-розового в сочетании с другими оттенками. Мы составили фотоподборку идей окрашивания, которые вдохновляют на перемены.

Клубнично-розовое омбре

Насыщенное омбре цвета шампанского на длинных волосах подойдет девушкам с темными волосами, которые хотят обновить свою прическу.

Нежный образ

С нежно-розовым омбре волосы выглядят живыми и блестящими благодаря контрастному цвету. Мягкий оттенок розового более универсален, он подходит обладательницам всех оттенков кожи и возрастов. В то время как более яркий цвет может показаться слишком резким.

Мелирование омбре

Если вы пока не готовы полностью перекрасить волосы в яркий цвет, то мелирование – ваш вариант. Но не забывайте о правильном домашнем уходе, чтобы предотвратить выцветание.

Сказочная русалка

Такое смелое окрашивание подойдет молодым творческим девушкам, которые не боятся экспериментировать. Чтобы придать волосам объем, накрутите пряди на крупные локоны и используйте спрей для фиксации, чтобы укладка держалась долго.

Благородный оттенок

Этот цвет стоит попробовать, если вы хотите выбрать что-то менее традиционное, чем классическое омбре, для темных или светлых волос. Такой оттенок добавляет немного дерзости образу, а стиль омбре обеспечивает красивый и плавный переход из одного цвета в другой.

Розово-персиковое омбре

Этот оттенок выглядит на волосах как сахарная вата. Очень нежный и в то же время яркий и привлекающий внимание.

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Небесно-розовое окрашивание

Идея для девушек, которые готовы ежедневно ухаживать за своими волосами, чтобы поддерживать яркий цвет. Сочетание нескольких оттенков смотрится очень необычно, кажется, что у девушки на голове парик, но это не так. Просто окрашивание сделал талантливый мастер!

От темного до светло-розового

Еще одно сложное окрашивание. Обратите внимание на то, как блестят волосы у девушки. Очень красиво!

Идея для девушек, у которых от природы темные волосы.

Как много оттенков розового, и это лишь малая часть идей яркого окрашивания, которые сейчас находятся на пике популярности. Но не спешите идти в магазин за краской, помните, что залог удачной прически – это работа профессионального колориста и домашний уход за волосами. Удачных вам экспериментов, и помните, что главное богатство женщины – это здоровые волосы.