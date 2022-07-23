 

ЮНЕСКО признала пельмени культурным наследием гуннов

23.07.2022, 11:53, Разное
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Центральный комитет ЮНЕСКО на пленарном заседании внёс мясные пельмени в список культурного наследия, принадлежащего древнему народу гуннов.

Прочие страны и народы должны указывать происхождение пельменей при продаже в магазинах и подаче в заведениях общепита.

Изучив исторические доказательства, кулинарная комиссия ЮНЕСКО установила, что впервые пельмени упоминаются в рукописи монахов римского монастыря Святого Владлена во время нашествия гуннов на город. Хронист, чьё имя история не сохранила, указывает, что вождь гуннов Атилла «клал в рот скруглённые полумесяцы с мясным фаршем», которые предварительно варил в крови убитых им римлян. Упоминается также, что готовить это блюдо научили «люди, копающие море», но что это за народ и где он проживает, историкам установить не удалось, поэтому первенство отдали гуннам.

Согласно стандартам организации, этот продукт отныне следует называть «пельмени гуннские» или «гуннский полуфабрикат» – это касается как минимум ресторанов и магазинов. Страны, которые вероломно причислят пельмени к своей национальной кухне, столкнутся с осуждением мирового сообщества и санкциями по линии культурных и исследовательских сообществ.

– Мы внимательно изучаем те блюда, которые якобы издревле готовят на территории некоторых стран, – заявила замглавы ЮНЕСКО Элен Бихельгауз. – Выясняется, что практически ничего своего у них нет. Что-то украдено у гуннов, что-то у гипербореев, а что-то у жителей Атлантиды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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