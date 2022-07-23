 

Мнение: Почему они спокойно получали здесь деньги?

23.07.2022, 11:35, Разное
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Почему они спокойно получали здесь деньги?

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал иностранных лекторов, критикующих действия Москвы в отношении Украины, отдать обратно полученные в России деньги. Его слова приводит РИА Новости.
Депутат заявил, что зарубежные специалисты, которые преподавали в качестве приглашенных лекторов, получали более высокие гонорары, чем российские коллеги. Многие из них после начала спецоперации уехали из страны, осудив российскую политик, добавил он.
«Раз наша страна, по их мнению, совершает неправильные действия, то почему они спокойно получали здесь деньги? Призываю их проявить принципиальность и вернуть обратно средства, которые они получили в вузах России», — подчеркнул Чернышов.

https://lenta.ru/news/2022/07/23/vernite/ – цинк

Это конечно прекрасное требование и если кто-то что-то вернет "из принципов", то это хорошо (хотя кого я обманываю, никто ничего не вернет).
Тут скорее вопрос в воздухе повисает "А давайте в виде исключения начнем проверять, кому даются государственные деньги?" Да и в целом, может быть больше денег тратить на отечественных преподавателей?

Источник: Colonel Cassad



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