 

В Молдавии оппозиционной партии «Шор» пригрозили ликвидацией

23.07.2022, 10:55, Новости дня
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Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил о вероятной ликвидации в Молдавии оппозиционной партии «Шор», сообщили СМИ.

«Да, партия «Шор» может быть ликвидирована, если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. По нашей информации, данная партия получила 20 млн леев от преступной группировки. Идет следствие, выявлены ряд фактов. Но банковские счета не арестованы, так как в банке хранятся законно полученные деньги», – передает РИА «Новости» слова Русу, сказанные в эфире телеканала TVR Moldova.

Также чиновник добавил, что правительство заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия «Шор» на центральной площади Кишинева. Партия «Шор» организовала и провела 19 июня в центре Кишинева протест под лозунгом «Новая жизнь». В акции приняли участие более 40 тыс. человек.

В четверг прокуратура страны начала обыски у активистов и сторонников партии «Шор» по делу о незаконном финансировании политформирования. Позже задержали депутата оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер по делу о незаконном финансировании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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