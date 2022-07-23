 

Кабмин России расширил возможности регионов по модернизации службы 122

23.07.2022, 10:55, Новости дня
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Правительство РФ расширило возможности регионов по финансированию создания и модернизации бесплатной единой информационно-справочной службы 122, сообщается на сайте кабмина.

«Регионы смогут быстрее завершить модернизацию единой информационно-справочной службы 122 и развернуть необходимое количество региональных колл-центров», – говорится в сообщении.

Речь идет об увеличении лимитов, предназначенных на закупку программного обеспечения. Теперь на эти цели можно потратить 66,3% выделяемых средств.

Также на 65,2% увеличена предельная величина расходов на приобретение серверного и коммутационного оборудования, оборудования для рабочих мест операторов. Для оплаты работ подрядчика увеличен лимит до 26,8%. В 2022 году общий объем финансирования службы составит 700 млн рублей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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