Кабмин России расширил возможности регионов по модернизации службы 122

Правительство РФ расширило возможности регионов по финансированию создания и модернизации бесплатной единой информационно-справочной службы 122, сообщается на сайте кабмина.

«Регионы смогут быстрее завершить модернизацию единой информационно-справочной службы 122 и развернуть необходимое количество региональных колл-центров», – говорится в сообщении.

Речь идет об увеличении лимитов, предназначенных на закупку программного обеспечения. Теперь на эти цели можно потратить 66,3% выделяемых средств.

Также на 65,2% увеличена предельная величина расходов на приобретение серверного и коммутационного оборудования, оборудования для рабочих мест операторов. Для оплаты работ подрядчика увеличен лимит до 26,8%. В 2022 году общий объем финансирования службы составит 700 млн рублей.

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