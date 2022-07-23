 

Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

23.07.2022, 10:46, Разное
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Американка Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США).
Маклафлин преодолела 400 м за 50,68 секунды, установив новый мировой рекорд.

Фемке Бол из Нидерландов заняла второе место с результатом 52,27 секунды. Третье место заняла американка Делайла Мухаммад с результатом 53,13 секунды.

Маклафлин также принадлежит мировой рекорд – 51,41 секунды.

Нора Геруто, бегунья из Казахстана, завоевала первое в истории золото Чемпионата мира по легкой атлетике.



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