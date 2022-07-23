В Плесском музее-заповеднике будут представлены работы Исаака Левитана

В музее-заповеднике “Плески” в Иванове откроется выставка, на которой будут представлены 11 оригинальных картин Исаака Левитана. Выставка будет открыта с 23 июля по 9 августа, в нее вошли работы из частной коллекции, пояснила Татьяна Секирина, пресс-секретарь музея-заповедника.

В малом зале представлено 11 работ. Некоторые из работ хорошо известны, они экспонировались на многих выставках и воспроизводились в СМИ, другие – новые и будут впервые показаны в Плесе перед большой аудиторией”, – сказала Секирина.

Она сообщила, что все работы художника, представленные на выставке, предоставлены частной коллекцией Алексея Жилина, московского коллекционера. Выставка будет открыта до 9 августа и приурочена к 50-летию открытия единственного в РФ мемориального дома-музея Левитана в Плесе.

Плес часто посещался художником для этюдов. Он запечатлел окрестности города на многих своих полотнах. Посетителей выставки могут особенно заинтересовать картины Левитана “Плес”. По словам Секириной, они временно вернутся на Волгу, где были написаны картины, спустя почти 1 5100 лет.

Исаак Левитан (1896-1900) – Исаак Левитан был пионером пейзажной живописи в XIX веке. Он также является членом Товарищества передвижных художественных выставок. Его картины “После дождя”, “Золотой лес” и “Тихая обитель” хорошо известны. Картины находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, в собраниях других галерей и музеев России, Беларуси, Украины, Израиля, а также в частных коллекциях.