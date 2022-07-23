С июля и до Нового года: чего ожидать каждому женскому знаку от второго полугодия 2022

Довольно сумбурной и хаотичной выдалась первая половина текущего года. Можно ли ожидать спокойствия и стабильности во втором полугодии? На чем акцентировать внимание, чтобы предстоящие 6 месяцев прошли продуктивно и принесли положительные эмоции? Узнаем из женского гороскопа для представительниц всех знаков зодиака.

Овен

Вы тщательно пытаетесь спланировать все наперед, предусмотреть каждую мелочь. У вас есть для подстраховки планы А, Б и В. Это весьма разумный подход, но он не сработает во втором полугодии. Чем больше вы будете стараться все контролировать — тем меньше у вас это будет получаться.

Совет: наслаждайтесь сегодняшним днем. Если что-то пошло не по плану, это не значит, что это плохо.

Телец

Вы изо всех сил пытаетесь продемонстрировать окружающим, насколько вы счастливы и какой полной жизнью живете. Однако тем самым обманываете не только людей, но и себя. Никакие материальные блага не сделают вас счастливой, если вы не научитесь жить в гармонии с собой. Душевное равновесие и объективная оценка реальности — ваш ключ к счастью.

Близнецы

Вы ведете активную социальную жизнь. На первом плане для вас — межличностные отношения. Однако из-за постоянного общения вы забываете уделять время себе, заниматься самосовершенствованием. Для вас этот год является годом личностного роста, поэтому вам следует научиться быть более смелой, решительной, целеустремленной и становиться хозяйкой своей судьбы. Пришло время перестать перекладывать ответственность на других и ждать с моря погоды. Действуйте сами, если хотите изменить жизнь к лучшему.

Рак

Пока вы не знаете, чего ожидать впереди, но астрологи уверяют: грядут очень большие перемены. Сейчас вам нужно задать себе вопросы: «Действительно ли я являюсь той, кем хочу быть? Горжусь ли своими успехами и достижениями?». В случае отрицательного ответа подумайте, каких целей вы хотели бы достичь, чтобы быть довольной собой. Приступайте к их реализации без промедления.

Лев

Вы привыкли руководствоваться больше эмоциями, нежели разумом. Вам следует научиться подключать логику и здравый смысл. Не позволяйте чувствам обмануть вас.

Делайте то, что нравится вам, а не окружающим. Вы не обязаны оправдываться перед всеми за свой выбор и свое мнение, как вы привыкли это делать. И вы не должны отказываться от своих интересов и планов в угоду другим. Немного здорового эгоизма вам точно не помешает.

Дева

Внешне вы всячески транслируете уверенность в себе, но на самом деле это не так. Страхи сковывают вас. Вы панически боитесь совершить ошибки, поэтому предпочитаете либо идти проторенными путями, либо и вовсе бездействовать. Вам нужно научиться относиться к себе менее предвзято. Осознайте, что неудачи — это нормально, это опыт на будущее. Представьте, как много бы вы воплотили в жизнь, если бы вас не сдерживали страхи и комплексы.

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Весы

До этого момента вы поверхностно решали текущие проблемы, не углубляясь в их суть. Но сейчас нужно осознать: вещь, которая является внешне привлекательной, необязательно будет качественной. Важна не форма, а содержание. Во второй половине года у вас будет возможность изменить свой системный подход и проработать проблемы на глубинном уровне. Это будет непросто, но это чрезвычайно важно для вашего духовного роста.

Скорпион

Вы привыкли все держать под личным контролем. Вам кажется, что никто другой не выполнит работу лучше вас. Вы пытаетесь показать свою незаменимость и уникальность, чтобы завоевать доверие и авторитет. Однако, взваливая на себя столько обязанностей, вы истощаете свои ресурсы. Плюс окружающие не так сильно ценят ваши старания, ведь каждому хочется почувствовать себя уникальным. Предоставьте им такую возможность. Ваша задача — научиться делегировать полномочия и отключить свою функцию «супермена».

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Стрелец

У вас была мечта, которую вы пытались воплотить в жизнь в течение нескольких предыдущих лет, но потерпели фиаско. Неудачи вас огорчили и разочаровали. Вы не теряете попытки вновь приблизиться к заветной цели, но делать этого не стоит: пока там все двери закрыты. Вас нужно зайти с другой стороны. Подумайте о своем новом пути, наметьте новые цели и планы. Пока будете заниматься их реализацией, то приблизитесь к той самой заветной мечте, которая раньше была недоступной.

Козерог

Вас ожидают неожиданные перемены, что вам, как земного знаку, не понравится. Вы всячески будете противостоять изменениям и приложите все усилия, чтобы вернуть привычный уклад. Но это одно и то же, что бороться с ветряными мельницами. Нужно признать новую реальность и адаптироваться к ней. Перестаньте сопротивляться тому, что неизбежно. Подумайте о том, как выстроить новый уклад и как приспособиться к новым обстоятельствам.

Водолей

Неожиданные повороты судьбы приведут к жизни в страхе и напряжении. Вы будете бояться худшего, рисовать в голове негативные сценарии.

Совет: не накручивайте себя. Эти изменения нужны, они полезны и в дальнейшем поспособствуют улучшению. Преграды на своем пути принимайте как увлекательные вызовы и способы проверить себя. Не задавайте вопрос «Смогу ли я справиться с тем-то?», а спрашивайте себя «С чего мне начать?»

Рыбы

Возможно, в первом полугодии вы столкнулись с немалым количеством неудач, однако все они указывали вам одно направление: необходимости обрести душевное спокойствие. Вы отчаянно ищете счастья извне: в ком-то или в чем-то. Вот, почему сталкиваетесь с разочарованиями. Нужно, наконец, осознать, что счастье внутри вас. Счастье ни в партнере, ни в детях, ни в деньгах, ни в работе. Счастье — это вы ваш душевный настрой, мироощущение.