Кроссовки – это стильно и удобно: какие модели будут в тренде этой весной

Кроссовки и кеды — удобная и комфортная обувь, которая гармонично вписывается в повседневный и уличный стиль. С ней можно создавать эффектные образы на весну и на лето. Разбираем наиболее актуальные тренды текущего года.

Сиреневые

Если говорить о цветовой гамме, то универсальным и вневременным является белый цвет. Белоснежные кроссовки подходят под одежду любого оттенка, поэтому для многих девушек являются «палочкой-выручалочкой».

Но если вы хотите помодничать, то смело берите обувь нежно-сиреневого оттенка. Как и белоснежную, ее можно сочетать с одеждой любого цвета.

Из экоматериалов

Проблемы экологии являются самыми актуальными и даже скажем наболевшими. Активисты борются за защиту окружающей среды, поэтому призывают к меньшему потреблению и использованию натуральных материалов при изготовлении той или иной продукции. Дизайнеры поддержали эту идею, поэтому ассортимент спортивной обувь пополнился изделиями из экологически чистых материалов (каучука, хлопка и т.д.). Какой бы дизайн кроссовок вы не выбрали (даже самый странный и причудливый), знайте, что если это обувь из эко-материалов, то вы уже в тренде.

Высокие кеды

Высокие кеды — кеды, скрывающие щиколотки. Их можно комбинировать с юбками, платьями, брюками — с любой одеждой на ваше усмотрение. Кстати, необязательно надевать что-то укороченное, чтобы показать, что вы в высоких ведах. В первую очередь вы должны руководствоваться своим комфортом. Высокие кеды нужно надевать в прохладную погоду, чтобы не мерзли щиколотки.

На массивной платформе

Много трендов вернулось из девяностых годов и кеды на массивной платформе — один из таких. Возможно, по сравнению с классическими кроссовками и кедами, эти изделия выглядят несколько грубовато внешне. Зато они помогут в создании экстравагантного и молодежного образа. Это тот случай, когда обувь не нужно прятать под брюками. Выбирайте укороченные брюки, юбки и платья, чтобы продемонстрировать эффектные кеды.

Дизайнерские

Логотипомания — еще один тренд, который захлестнул не только нашу страну, но и весь мир. С помощью вещей многие пытаются подчеркнуть свой социальный статус, чтобы показать и доказать «Да, я могу себе позволить носить дорогие дизайнерские вещи».

Если и у вас есть такая возможность, то вы также можете похвастаться оригинальными кроссовками или кедами от того или иного бренда. Понятно, что это должна быть всем известная фирма. Узнаваемый логотип должен размещаться на видном месте.