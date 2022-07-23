 

ABC – пока в одних американских штатах установилась экстремальная жара, в других бушуют ураганы

23.07.2022, 9:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По меньшей мере два десятка штатов приведены в состояние готовности из-за экстремальной жары, а в то же самое время в других американских штатах бушуют ураганы, пишет ABC News. В американском штате Джорджия молния ударила по военной базе Форт-Гордон, один солдат погиб, ещё девять получили ранения.

В результате смертоносного удара молнии пострадали десять резервистов в Форт-Гордон, штат Джорджия. Они были доставлены для лечения в медицинский центр на базе, но один солдат скончался. С репортажем из Атланты корреспондент ABC News Элвин Лопес. Доброе утро, Элвин. 

ЭЛВИН ЛОПЕС, корреспондент ABC News: Доброе утро, Майкл. По всей стране ощущаются опасные штормы и сильная жара, начиная с этого смертоносного удара молнии в Джорджии, заканчивая рекордно высокими температурами, которые, как ожидается, охватят некоторые районы северо-востока. 

Сегодня утром произошла трагедия на военной базе Форт-Гордон в Джорджии. Один солдат погиб, а девять ранены, после того как в районе 11 часов в базу ударила молния. Солдаты проходили учения, когда ураган пронёсся по базе. 

Суровая погода вынуждает множество рейсов отклониться от своего маршрута. А пассажирам на борту рейса авиакомпании American Airlines, направлявшегося из Тампы в Нэшвилл, пришлось пережить страшные мгновения. Сильная турбулентность заставила самолёт приземлиться в Бирмингеме, штат Алабама, в результате чего шесть пассажиров и два члена экипажа попали в больницу.

В то время как в Чарльстоне, штат Южная Каролина, менее чем за два часа выпало более семи сантиметров осадков, в результате чего множество улиц затопило. И это при резком повышении температуры по всей стране. Более ста миллионов американцев предупредили о жаре. А в Техасе электросети всё ещё испытывают трудности из-за вспыхнувших лесных пожаров. В Оклахоме в городе Магнум объявили эвакуацию из-за возгорания сухой травы. 

Температура достигает значительных высот. Жара установилась также на северо-востоке страны. Вдоль межштатной автомагистрали I-95 обещают значительное повышение температуры. Ожидается, что будет ощущаться чуть менее 40 градусов по Цельсию. В Филадельфии власти уже готовят ресурсы, предназначенные для чрезвычайных ситуаций, для защиты людей.

ЭЛВИН ЛОПЕС: Майкл, по меньшей мере два десятка штатов приведены в состояние готовности из-за экстремальной жары — от Южной Каролины и Северной Каролины до Нью-Хэмпшира, включая Нью-Йорк. Майкл.

Да, мы здесь чувствуем жару, как и остальные по всей стране. Большое спасибо, Элвин. 

Дата выхода в эфир 21 июля 2022 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06.22 / Скандалы: «Умираем, голодаем, объяснить не можем»

17.06.22 / Скандалы: Расставили приоритеты

28.12.21 / Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

12.10.21 / Новый премьер Японии потребовал от России контрибуцию за Хиросиму и Нагасаки

01.12.20 / Звезда “Теории большого взрыва” Джонни Галэки расстался с возлюбленной через год после рождения их сына

02.11.20 / Эшли Симпсон родила третьего ребенка

12.01.22 / Две пачки сигарет в день, посиневшие губы и боли в желудке: что происходило с умершим от инсульта Зеленским

12.03.21 / Масленица продолжается: рецепт французских блинчиков Креп Сюзетт от Ники Белоцерковской

04.08.21 / ВЦИОМ: «Большинство россиян высказались за увеличение пенсионного возраста»

20.01.22 / Правильная опека – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика