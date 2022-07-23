Прогрессивная эко-коммуна «Страна свободных» под Рязанью превратилась в тоталитарную секту через 15 часов после основания

Под Рязанью ОМОН штурмовал прогрессивное эко-поселение «Страна свободных», жителей которого морили голодом и заставляли бесплатно работать.

Этот случай стал особенным – от основания сообщества до его превращения в тоталитарную секту прошло менее суток, хотя обычно на это требуется от нескольких месяцев до года.

Потерпевшие рассказали, что ещё вчера они праздновали заселение в заброшенную деревню и основание в России первой укрупнённой ячейки нового, по-настоящему прогрессивного и экологически ответственного общества. Все 12 новых жильцов познакомились в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В июне один из них предложил переехать в заброшенную деревню Марьино Болховского района, возродить её на принципах вегетарианства, ответственного потребления и социального равенства, чтобы своим примером показать всем, как надо жить.

21 июля сторонники общественного прогресса встретились на месте своего будущего проживания. Они оборудовали ночлег в одном из домов, а также разбили палаточный лагерь. Молодые люди обошли деревню и нашли её вполне пригодной для восстановления и проживания, они условились в ближайшие дни начать процесс выкупа и оформления земли, а также предварительно распределили, кто где будет жить.

Однако проснувшись на следующее утро, новые жители Марьино обнаружили, что вокруг их палаточного лагеря установлено ограждение с колючей проволокой. Те из них, которые устроились на ночь в заброшенном доме, объявили, что это здание теперь является Дворцом народных представителей «Страны свободных», а они сами и есть народные представители. Ночью, как оказалось, прошло первое заседание Президиума, на котором были распределены должности и вынесены народного суда всем остальным – их приговорили к искуплению своей вины перед планетой и будущими поколениями путём труда на соевой плантации. Пользоваться урожаем для себя запрещалось, уже за три украденных боба власти угрожали расстрелом.

Импровизированный трудовой лагерь и сама «Страна Свободных» просуществовали недолго – проходивший мимо участковый из соседней деревни увидел, что происходит, позвонил своему начальству и сообщил, что на его земле «опять строят коммунизм». Вскоре на место прибыл отряд особого назначения.

Спасённые поселенцы уверены, что им просто не повезло с товарищами – те злоупотребляли властью и неправильно поняли ключевые идеи. Потерпевшие намерены повторить попытку строительства по-настоящему прогрессивной ячейки общества. Местные власти, узнав об этом, попросили ОМОН пока что далеко не отъезжать. Сами реформаторы жалуются на то, что их вынуждают покинуть район и угрожают подбросить наркотики в дополнение к уже имеющимся.

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