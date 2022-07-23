В ООН рассказали о размере буферной зоны для вывоза зерна с Украины

Размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен, сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Так, отвечая на вопрос о том, каким может быть размер буферной зоны рядом с коридором, Гриффитс отметил, что не знает, еще предстоит определить Совместному координационному комитету, когда он будет основан в ближайшие пару дней», передает РИА «Новости».

«Им еще предстоит определить, какова достаточная буферная зона, какова безопасная дистанция от коридора – одна миля или пять миль с каждой стороны. Речь идет о достаточном расстоянии для обеспечения безопасного прохода кораблей по этим путям», – указал он.

Гриффитс добавил, что договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море, достигнутая в пятницу в Стамбуле, не предусматривает механизма принуждения. Он указал, что это стандартные решения в сфере мониторинга – привлекать стороны к ответу за нарушение обещаний.

«Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», – добавил замгенсека.

Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

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