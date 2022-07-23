 

Генсек ООН: Издержки в экспорте России снизятся благодаря «продуктовой сделке»

23.07.2022, 9:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений РФ снизятся после подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна, сообщила генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

«Я предвижу, что операционные издержки снизятся. Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, – эти препятствия смягчатся и что цена на транзакции снизится», – передает РИА «Новости» ее слова.

Гринспен добавила, что согласно подсчетам ЮНКТАД, половина от доли роста цен на зерно связана с ценами на транспорт и логистику. «Так что очевидно, если мы будем содействовать торговле, тогда торговые потоки улучшатся и цены снизятся», – отметила она.

Генсек ООН также рассказала, что в ООН по итогам заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле будет создана рабочая группа, которая будет работать именно для продолжения этих усилий.

«Мы продолжим взаимодействовать и будем общаться с нашими партнерами в Европе, США, с нашими российскими партнерами для того, чтобы понимать, с какими проблемами и препятствиями они сталкиваются в том, что касается продовольствия и удобрений», – указала она.

Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.21 / Обновление Windows 10 привело к сбоям в работе принтеров

04.12.20 / Pfizer до конца года произведет вдвое меньше доз вакцины от COVID-19, чем планировалось

17.02.21 / Система ГЛОНАСС впервые осуществила наводку «Прогресса» во время стыковки к МКС

02.12.20 / Чубайс, вероятно, уйдет с поста главы “Роснано”. Путин предложил эту должность Куликову

07.12.21 / ОАЭ стали первой мусульманской страной, сменившей выходные дни на западный лад

01.05.21 / Глава Космических сил США заявил об оружии РФ против спутников

17.12.21 / В Украине будут заочно судить сотрудника ФСБ за захват управления пограничной службы в Крыму

14.11.20 / России предложили кооперацию по производству лекарств от COVID десятки стран

12.11.20 / Министр обороны Азербайджана обсудил с Россией миссию миротворцев в Карабахе

06.12.21 / Россияне выразили отношение к цифровизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика