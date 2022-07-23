Генсек ООН: Издержки в экспорте России снизятся благодаря «продуктовой сделке»

Операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений РФ снизятся после подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна, сообщила генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

«Я предвижу, что операционные издержки снизятся. Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, – эти препятствия смягчатся и что цена на транзакции снизится», – передает РИА «Новости» ее слова.

Гринспен добавила, что согласно подсчетам ЮНКТАД, половина от доли роста цен на зерно связана с ценами на транспорт и логистику. «Так что очевидно, если мы будем содействовать торговле, тогда торговые потоки улучшатся и цены снизятся», – отметила она.

Генсек ООН также рассказала, что в ООН по итогам заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле будет создана рабочая группа, которая будет работать именно для продолжения этих усилий.

«Мы продолжим взаимодействовать и будем общаться с нашими партнерами в Европе, США, с нашими российскими партнерами для того, чтобы понимать, с какими проблемами и препятствиями они сталкиваются в том, что касается продовольствия и удобрений», – указала она.

Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

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