 

МЧС России с марта доставило более 42,5 тыс. тонн гумпомощи в Донбасс

23.07.2022, 9:25, Новости дня
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Автомобильные колонны МЧС РФ доставили в Донбасс более 42,5 тыс. тонн гуманитарной помощи с марта 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Автомобильными колоннами МЧС РФ с начала гуманитарной миссии в Донбасс доставлено более 42,5 тыс. тонн гуманитарного груза. За минувшую неделю (с 15 июля) спасателями доставлено в ДНР, ЛНР и Украину бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости и строительные материалы для восстановления инфраструктуры весом порядка 2,9 тыс. тонн», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что одновременно с этим пиротехники МЧС проводят гуманитарное разминирование. Очищена территория площадью около 360 гектаров, обнаружено более 48 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что в Москве организованы 11 пунктов сбора гумпомощи для граждан ДНР и ЛНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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