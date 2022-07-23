Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся на челябинской трассе в субботу. Все девять пассажиров автобуса получили травмы.

“Сегодня в 07:15 на 64 км автодороги <…>, Кунашакский, водитель Газон Next ехал на грузовике Газон next. Он столкнулся с проезжавшим мимо автобусом, в результате чего автобус перевернулся. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование инцидента для установления всех обстоятельств. Согласно заявлению, автобус перевозил девять пассажиров по маршруту Касли – Челябинск. Пятеро из них получили травмы.

При содействии дополнительных экипажей сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение в тот момент, когда было зарегистрировано ДТП.