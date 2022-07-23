Байден: Ограничение цен на нефть из России приведет к снижению стоимости топлива в США

Президент США Джо Байден на встрече с экономическими советниками выразил уверенность в том, что введение ограничения на цены на российскую нефть приведет к снижению стоимости бензина в стране.

Американский лидер объяснил, что страна снизила цены на бензин на 38 дней в результате мер, принятых Вашингтоном, в том числе для увеличения добычи нефти.

Тем не менее, Байден признал, что цены на бензин все еще высоки, и назвал снижение цен недостаточно быстрым.

Президент США призвал американские нефтегазовые компании использовать рекордные прибыли для увеличения объемов добычи и переработки.

“Мы будем говорить о глобальном ограничении цен на российскую нефть, в чем я убедил наших партнеров на встрече G7 в прошлом месяце. Это увеличит предложение и сузит преимущества (президента РФ Владимира) Путина”, – сказал Байден.

Ранее Байден обвинил президента РФ Владимира Путина в росте цен на топливо и продукты питания и призвал операторов автозаправочных станций в США снизить цены на бензин.

Как отметил сам Путин, санкции и годы экономических ошибок Запада привели к глобальной волне инфляции.