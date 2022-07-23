23 июля транзит российского газа через Украину мог составить 42,1 млн. кубометров

В субботу транзит российского газа через Украину мог составить 42,1 млн. кубометров. По данным с сайта ОГТСУ, по оценкам оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), такой транзит может осуществляться ежедневно.

Номинации на транзит российского газа через территорию РФ 23 июля отсутствуют. Газораспределительная станция “Сохрановка” и станция “Суджа”, составляет приблизительно 42,1 млн. куб. м.

Газпром поставляет газ в Европу транзитом через Украину через газоизмерительную станцию “Суджа”. Однако запросы на прокачку через Сохрановку были отклонены украинской стороной. В начале марта пик запросов Европы на газ достиг 109,6 млн. кубометров.

Транзит газа через Украину

10 мая УГТСУ заявила, что с 11 мая прекратит транзит газа в Европу через Сохрановку из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания якобы не может контролировать пограничную компрессорную станцию “Новопсков”, расположенную в Луганской области. ОГТСУ заявила, что это означает, что все заявки на транспортировку будут отклонены, а прием газа не состоится.

Российский газовый холдинг заявил, что не считает оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме, и что ему не было предоставлено никаких подтверждений о форс-мажорных обстоятельствах. В ответ на предложение ЕСГ перевести все транзитные объемы на другой российский транзитный пункт входа газа – Суджа, крупнейшая газораспределительная станция в Курской области – “Газпром” заявил, что это технически невозможно, исходя из российских схем потоков.