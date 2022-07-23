В России опубликовано очередное пророчество Ванги о будущем человечества

Опубликовано одно из самых серьезных пророчеств Ванги касательно будущего человечества. Провидица говорила о «само беспросветном дне» в мире.

Пророчества болгарской предсказательницы уже не раз заставляли весь мир вздрогнуть. Ванга видела много событий, предупреждая о войне в Украине, коронавирусе и великих политиках 21 века.

В прошлом году на шоу Первого канала «На самом деле» приехал мужчина, который рассказал, что знал Вангу в 90-х годах и озвучил ее страшное предсказание. По его словам, страны, разделенные водой, будут встречаться за спиной у России и обсуждать план по ее разрушению.

Также он добавил, что если люди ничего не сделают, то «может случиться катастрофа, после которой люди не увидят солнца в течение полугода». Что конкретно подразумевалось под этими словам – неизвестно, тем не менее, люди должны задуматься, к чему может привести их злость. Это предсказание не может быть правдивым на все 100%, однако оно может служить тревожным звоночком для всего мира, на который следует серьезно обратить внимание.