Мусорный бак у дома Шольца выдал правительственные секреты

Канцлер Германии Олаф Шольц и его жена, министр образования немецкой земли Бранденбург Бритта Эрнст выбрасывают конфиденциальные документы прямо в мусорный контейнер рядом со своим домом, пишет Der Spiegel. Об этом узнали соседи известной пары, которые изначально обратили внимание на то, что глава ФРГ и его супруга не сортирует отходы должным образом. В баке они нашли самые разные бумаги: от вполне безобидных до тех, на которых стоял гриф «секретно — только для служебного пользования», рассказывает немецкое издание.



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц и его жена, министр образования немецкой земли Бранденбург Бритта Эрнст халатны в обращении с секретными документами, пишет Der Spiegel. Об этом свидетельствует содержимое мусорного бака у их дома в городе Потсдам. Соседи известной пары, обратившие внимание на то, что глава ФРГ и его супруга не сортирует отходы должным образом, обнаружили в контейнере наброски речей, графики мероприятий, отпусков и не только, рассказывает немецкое издание.

В одном из документов был указан список одежды, которую Эрнст планировала надеть в день выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года. «Джинсы, синюю рубашку, тонкий синий блейзер» — днём во время подачи голоса на избирательном участке в Потсдаме и «чёрный костюм от Hugo Boss, серую рубашку, цепочку с камнем, чёрные кроссовки, чёрную сумку Anke Runge» — вечером на выступлении в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии.

Также в мусоре нашлись распечатки электронной переписки Эрнст с её знакомым, руководителем по изучению языков в Гамбурге, продолжает Der Spiegel. Она интересовалась общением на английском по Zoom. «Пока что всё прилично и мило», отмечает издание. Но, как выяснилось, вместе с обычными отходами Шольц и его жена выкидывают и документы, официально классифицированные как секретные.

Сразу после саммита G7 в замке Эльмау в Баварии в мусорном контейнере у дома в Потсдаме оказался список партнёров по отношениям других глав государств и правительств с фотографиями и краткой информацией. В частности, под снимком Марии Серенеллы Каппелло, супруги премьер-министра Италии Марио Драги было написано: «избегает публичности». А жена премьер-министра Японии Фумио Кисида числилась как «секретарь в Mazda».

И всё это общеизвестная информация, но супруга Шольца, которая и выбрасывает мусор, всё равно должна была соблюдать определённые меры предосторожности при утилизации документов с грифом «секретно — только для служебного пользования». Для обращения с такого рода бумагами действуют жёсткие правила. Выносить из служебного здания их можно только при острой необходимости, например, в случае служебных командировок или совещаний, но только при условии соблюдения безопасности, чтобы посторонние не могли получить к ним доступ.

Административный регламент предписывает конкретные «меры по сохранению тайны», объясняет издание. В нём же говорится и о правильном методе утилизации конфиденциальных документов: их необходимо уничтожить так, чтобы их содержимое невозможно было понять и восстановить. Эрнст же вместо того, чтобы пропустить бумаги через шредер, выбрасывала их, порвав на части один или два раза, а иногда и целиком. Удивляет то, как легкомысленно обращается с документами пара, которая уже многие годы занимается политикой на высшем уровне, заключает Der Spiegel.