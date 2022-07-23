 

На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией

23.07.2022, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».

Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.

Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.

«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.

Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.

Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных РФ иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.21 / Обвинение запросило для брата Навального условный срок

27.04.21 / В центре Гамалеи ответили на заявления регулятора Бразилии о «Спутнике V»

27.05.22 / Хуснуллин рассказал о помощи российских строителей в восстановлении Донбасса

02.07.21 / Путин предложил Совбезу обсудить вопросы цифровизации в сфере нацбезопасности

03.07.20 / Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала “112 Украина”

02.08.21 / МОК указал на выполнение Россией 85% рекомендаций

09.05.21 / Разведка Финляндии заявила о готовности РФ использовать войска в Европе

14.05.22 / Байден назвал Харрис «президентом»

04.09.21 / США решили распечатать стратегический резерв нефти

18.08.21 / В ДТП с начальником отдела ГИБДД погибли два сотрудника ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика