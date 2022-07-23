ВСУ за сутки выпустили по ЛНР четыре ракеты HIMARS

Украинские военные за минувшие сутки дважды обстреливали Луганскую народную республику с применением РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Хорошее и Стаханов с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела н. п. Хорошее повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника агрофирмы «Колос», – передает ТАСС сообщение СЦКК.

В воскресенье вечером вооруженные формирования Украины обстреляли город Стаханов в ЛНР с применением американских HIMARS.

До этого вооруженные формирования Украины обстреляли из РСЗО HIMARS Алчевск. Днем ранее два человека получили ранения при обстреле вооруженные формирования Украины города Стаханова в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. Кроме того, украинские военные обстреливали Стаханов 12 июля.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Украина наносит террористические удары по занятым российскими войсками населенным пунктам из американских РСЗО HIMARS.

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