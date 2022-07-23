 

Минздрав: VPN-излучение приводит к бесплодию, проблемам со зрением и облысению

23.07.2022, 7:32, Разное
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Министерство здравоохранения сообщило, что его штатные независимые эксперты провели исследование и установили: VPN-сервисы чрезвычайно опасны и могут привести к серьёзным отложенным последствиям для здоровья.

При использовании таких сервисов на персональном компьютере и мобильном устройстве передатчики начинают генерировать особый вид излучения, утверждают врачи.

– VPN-излучение нарушает ритм вибраций в организме, изменяет его привычный энергетический фон и перенаправляет био-потоки хаотичным образом, – говорит ведущий эксперт Минздрава по энерготерапии Михаил Святовит-Родославов. – Это может привести или не привести к бесплодию, косвенно влияет на зрение и даже является причиной облысения наряду с другими факторами.

Чтобы избежать пагубного влияния, следует удалить VPN-сервисы со всех гаджетов. Если подключение было настроено на уровне роутера, алгоритм действий таков: нужно отключить вредоносное устройство от электрической сети, затем поочерёдно отсоединить от него все кабели и вызвать участкового.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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