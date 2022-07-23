Мнение: О маленькой подлянке и большой подставе… Россию снова объегорили?

Говорят, в Стамбуле украинские переговорщики в последний момент едва не сорвали всю «зерновую сделку», отказавшись подписывать единый меморандум и в трёх- (#Украина-Россия-ООН), и в четырёхстороннем формате (те же + Турция). В итоге российскую сторону всё же прогнули на невнятный «астанинский формат», когда два зеркальных документа главные участники подписывают раздельно, лишь со сторонами-гарантами. Эта маленькая «подлянка» от Киева призвана показать решимость нынешних украинских властей вообще не заключать никаких соглашений с Россией, тем более — «мирных».

Но это лишь наименьшая из проблем. #Россия опять «подставилась»…

Как и с «Минскими соглашениями».

Потому что сам алгоритм контроля за исполнением зернового соглашения открывает лазейки для морских поставок Украине всего, что ей нужно. Включая и вооружения.

Вот такой «порядок действий» опубликован украинской стороной в рамках официального документа.

Итак, досмотр иностранных судов, следующих в украинские порты «за зерном», будет проводиться на входе в Босфор и на выходе из него. Далее корабли проследуют согласованным международным коридором уже безо всякого контроля, во всяком случае, визуального — «во избежание провокаций» судам Черноморского флота России, её самолётам и БПЛА будет запрещено приближаться к линии маршрута как минимум на дальность возможного применения оружия. Причём в соглашении, как нарочно, указаны не только зерновозы, но и «другие торговые суда». В принципе, контейнеровозы и танкеры подходят под это определение.

Ну и что в таком случае мешает провезти в Чёрное море любой военный груз, скажем, «для Болгарии», а затем в нейтральных водах под покровом темноты перегрузить его на гражданское судно, следующее в Одессу «за украинской пшеницей»? В конце концов, если такая схема используется для обхода ограничений на экспорт российской нефти и других товаров, то грех её не задействовать в иных «схемах»…

Но, видно, Кремлю страсть как нужно было это соглашение, что он покорно пошёл на все уступки. Вопрос в том, кто и что за них получит в итоге?

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