 

Москвичи предпочитают “комфорт”

23.07.2022, 7:03, Разное
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Сегмент новостроек класса «комфорт» продемонстрировал наибольшую устойчивость во время кризиса. Продажи застройщиков в первой половине 2022 года практически не уступают прошлогодним показателям. Помогла и подешевевшая ипотека, и ажиотажный спрос в начале весны.

Традиционно на жилые комплексы комфорт-класса приходится до 60% от всех сделок. Однако в мае данный показатель вырос до рекордных 75%. В течение июня доля покупок несколько снизилась, до 71%. Три четверти квартир было приобретено в ипотеку, что говорит о высокой зависимости сегмента от доступности кредитов.

Бизнес-класс, напротив, пережил серьезное падение спроса – в полтора раза по сравнению с первой половиной 2021 года. Максимальный спад наблюдался в мае, когда продажи сократились в три раза. Как правило, средняя доля сделок с новостройками бизнес-класса составляет 36%. Однако к июню данный показатель сократился до 23%.

Средняя стоимость квартир в новостройках класса “комфорт” составляет 14 млн рублей. Самые низкие средние цены – 8,5 млн рублей – действуют в жилых комплексах в Зеленограде. Больше всего предложения сосредоточено на юго-востоке города, а также на западе и на севере. На три округа суммарно приходится почти 56% от всего жилья в реализации.



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