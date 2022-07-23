Убийце Абэ назначили психиатрическую экспертизу

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23.07.2022, 6:35, Новости дня
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Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заключен под стражу по решению окружного суда Нары, подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу, сообщило Киодо.

Как ожидается, судебное разбирательство по делу будет длиться до конца ноября. Суд намерен установить, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность и в какой степени. Ему назначили психиатрическую экспертизу, передает ТАСС.

Полиция намерена изучить пистолеты, которые Ямагами изготовил самостоятельно, и провести баллистическую экспертизу. Мужчине может быть предъявлено обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. Всего в доме убийцы Абэ было обнаружено семь самодельных пистолетов.

Ранее следователи выяснили, что убийца Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами планировал напасть с «коктейлем Молотова» на лидера религиозной организации, из-за которой, по его мнению, его семья оказалась в тяжелом финансовом положении. Ямагами на допросах настаивал, что совершил покушение, поскольку причислял Синдзо Абэ к религиозной организации «Церковь объединения». Мать обвиняемого пожертвовала религиозной организации более 100 млн иен (более 720 тыс. долларов).

Напомним, Абэ умер 8 июля после успешного покушения. Убийца дважды выстрелил в Абэ сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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