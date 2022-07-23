Россиянин Нурмагомедов победил американца в поединке ММА в Вашингтоне

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов в субботу победил американца Кристофера Гонсалеса болевым приемом в первом раунде на турнире Bellator 283 в городе Такома штата Вашингтон.

Как сообщается, 24-летний Нурмагомедов одержал 15-ю победу в карьере. Гонсалесу 30 лет, он потерпел второе поражение в карьере, на его счету также семь побед (две нокаутом), передает ТАСС.

В других боях турнира житель России Ахмед Магомедов болевым приемом в первом раунде победил американца Кевина Бема, а Гаджи Радабанов единогласным решением судей переиграл представителя США Бобби Кинга. Бой между российским спортсменом Мухамедом Берхамовым и американцем Лоренцем Ларкиным признали несостоявшимся.

Напомним, 5 июня житель России Александр Волков победил в Лас-Вегасе суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

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