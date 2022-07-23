СТРАНА – «это только начало» — Украину ждёт резкий рост цен на всё

Украинский Нацбанк резко опустил официальный курс гривны сразу на 25%, поэтому в стране стартует сезон переписывания ценников. Как пишет «СТРАНА.ua», эксперты прогнозируют, что цены вырастут теперь буквально на всё, от бензина до картошки, причём подорожание начнётся уже в ближайшее время.



AP

На Украине стартует сезон переписывания ценников. Нацбанк резко опустил официальный курс гривны — сразу на 25%, с 29,95 грн. до 36,56 грн. за доллар. Наличный курс тут же отреагировал, подобравшись вплотную к 40 грн. Однако, пишет «СТРАНА.ua», это только начало: эксперты прогнозируют, что цены вырастут теперь буквально на всё, от бензина до картошки, причём подорожание начнётся прямо сейчас.

«Поскольку есть риски дальнейшей девальвации гривны, в отпускных ценах закладывается доллар по более высокому курсу, чем на момент поставки товара. Чем больше сроки оборачиваемости продукции, тем более высокий курс считаем. Понятно, что на динамику цен влияет также спрос. Но в любом случае торговать себе в убыток никто не будет», — пояснил изданию представитель компании — импортёра продуктов питания.

Очевидно, что подорожает топливо, и торговцы им уже анонсируют рост цен. Руководитель департамента аналитики компании Libertex Андрей Шевчишин говорит, что стоит ожидать разгона потребительской инфляции до 30%.

«В категории товаров первой необходимости рост цен будет ещё выше», — прогнозирует эксперт.

Первое в списке на подорожание — автомобильное топливо.

«Поставки полностью — импорт, товар быстро оборачивается и его в любом случае будут покупать. Поэтому на опте возможно повышение цен на 25 процентов. В рознице за счёт высоких наценок сетей рост цен, возможно, будет меньше: 10—12 процентов, или плюс 5—7 гривен на литре. Всё зависит от региона: на западе подорожание может оказаться меньше, на востоке и юге — больше. Но в том, что новые ценники на АЗС мы увидим уже в ближайшее время, сомнений нет», — говорит Шевчишин.

Курс на новые топливные ценники подтвердил и владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

«А-95 подорожает с 48 гривен до 55, дизель — с 53 до 58 гривен за литр. Основной фактор — курс, так как никаких других повышательных тенденций (в частности, роста цен на нефтепродукты) на европейском рынке пока нет», — отметил Леушкин.

Кроме того, цены на топливо прямо влияют на цены на многие товары из-за стоимости доставки.

«То есть автоматически по цепочке пойдёт рост логистической составляющей и подорожание товаров из-за дорогой доставки», — говорит Шевчишин.

Следующие в очереди на подорожание — лекарства. Цены на них и так постоянно растут — теперь же этот процесс ещё больше ускорится. Поставщики медикаментов по государственной программе уже собираются декларировать изменение цен.

«В соответствии с порядком расчёта граничных оптово-отпускных цен основанием для изменения прайса является обращение заявителя в НСЗУ в случае повышения официального курса доллара более чем на 10 процентов за квартал. Так как рост курса у нас сразу 25 процентов, то уже можно корректировать цены, чтобы с 1 сентября уже получать оплату от НСЗУ по новым прайсам», — говорит представитель фармацевтической компании.

Но переписывать цены будут и в аптеках. На недорогие препараты, пользующиеся стабильно высоким спросом, ожидается плюс 15—20% к ценнику, на остальные — 5—10%. Подорожание будет плавным: товар из старых запасов ещё можно будет купить по прежним ценам.

«Может быть такое, что человеку нужно две упаковки препарата и цена на каждую будет разной — в зависимости от партии и поставки», — пояснила фармацевт Ирина Бражко.

«Подорожает также бытовая техника, которую и так было сложно завозить, так как она не входила в перечень критического импорта. Цены вырастут минимум на 5—7 процентов, в зависимости от спроса», — отмечает Шевчишин.

По самым ходовым товарам подорожание может быть больше. В этом списке кондиционеры, котлы, бойлеры, обогреватели. Украинцы уже готовятся к сложной зиме, поэтому сметают твердотопливные и электрические котлы и электрообогреватели. Многие модели и без курса растут в цене. С учётом курса будет ещё плюс 10—15% к ценнику.