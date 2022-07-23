Newsweek – Трамп обвинил Пенса в негативных последствиях политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что РФ никогда бы не начала спецоперацию на территории Украины, если бы бывший вице-президент Майк Пенс признал недействительной победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. По его мнению, именно решение Пенса стало причиной многих нынешних проблем — от обострения конфликта на Украине до инфляции и провального ухода американских войск из Афганистана, пишет Newsweek.



AP

Выступая в четверг вечером незадолго до начала слушаний специального комитета палаты представителей по расследованию нападения на Капитолий 6 января, экс-президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента Майка Пенса в том, что его решение по итогам выборов в 2020 году стало для Америки причиной многих нынешних проблем. По мнению Трампа, отказ Пенса отменить результаты выборов привёл в итоге и к обострению конфликта между Россией и Украиной, сообщает Newsweek.

Россия никогда бы не начала спецоперацию на территории Украины, если бы Пенс признал недействительной победу Байдена на президентских выборах 2020 года, уверен Трамп. А нежелание Пенса аннулировать результаты в итоге спровоцировало множество проблем, от обострения конфликта на Украине до инфляции, роста цен на топливо и провального ухода американских войск из Афганистана, подчеркнул бывший президент. Трамп также опубликовал это на своей странице в соцсети Truth Social, поскольку слушания транслировались в прямом эфире, поясняется в статье.

В заявлении Трампа подчёркивается, что Пенс заявил ему и всем остальным, что «ничего не мог поделать с подсчётом голосов на выборах», отклонив все его призывы расследовать «крупномасштабное мошенничество» с голосами избирателей и различные нарушения, допущенные в процессе выборов в 2020 году. Трамп утверждает, что Пенс был неправ, пишет Newsweek.

По мнению экс-президента, именно отказ Пенса сделать это мог «оказаться событием, изменившим ход выборов», что повлекло за собой негативные последствия для США и других стран. «У нас не было бы никакой инфляции, был бы недорогой бензин и доминирование в сфере энергетики, не было бы вооружённых конфликтов и массы смертей, конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло», — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что Америка смогла бы осуществить вывод своего контингента в те же сроки, но сделала бы это, сохранив силу и достоинство. Кроме того, по его мнению, это позволило бы США сохранить авиабазу Баграм, избежать ненужных смертей и не оставить талибам* первоклассную военную технику стоимостью до $85 млрд.

Если бы Пенс не признал сразу победу Байдена и законодательные собрания штатов просто ещё раз внимательно рассмотрели все обнаруженные в ходе выборов факты мошенничества, злоупотреблений и нарушений, то Америка сейчас была бы совершенно иной, заявил Трамп.



Спустя почти два года после поражения на выборах Трамп продолжает утверждать без каких-либо достоверных доказательств, что выборы 2020 года были у него «украдены», напоминает Newsweek. «Майку Пенсу не хватило смелости сделать то, что должно было быть сделано для защиты нашей страны и нашей Конституции», — написал он в Twitter 6 января, когда недовольные итогами выборов американцы штурмовали Капитолий.



Напряжённость между Трампом и Пенсом продолжала нарастать с тех пор, как оба покинули свои прежние посты, и достигла пика в феврале этого года, после того как Пенс заявил, что Трамп был неправ, утверждая, что у него было право «отменить выборы».

Между тем в среду на голосование в конгрессе был вынесен двухпартийный законопроект, который предлагает внести изменения в закон «О подсчёте голосов на выборах» от 1887 года и обеспечить, чтобы вице-президент мог подсчитывать голоса коллегии выборщиков только на основе выбора избирателей в каждом штате, заключает Newsweek.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.