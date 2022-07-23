Главу теробороны Днепропетровской области не пустили на Украину

При попытке въехать на Украину пограничники изъяли украинский паспорт и отказываются пропустить в страну, сообщил глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан.

По его словам, он пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте «Смильница» во Львовской области. «В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие» (украинский сервис госуслуг – прим. ВЗГЛЯД), никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад [в Польшу]», – цитирует ТАСС Корбана.

Он добавил, что основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.

Сообщается, что внутренний и заграничный паспорта Корбана не действительны. Ранее в украинских СМИ появилось видео изъятия паспорта у главы теробороны области. На нем пограничники объявляют Корбану, что его паспорт недействителен. Позже его адвокат потребовал предъявить указ президента о лишении его подзащитного гражданства.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

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