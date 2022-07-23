 

Главу теробороны Днепропетровской области не пустили на Украину

23.07.2022, 5:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

При попытке въехать на Украину пограничники изъяли украинский паспорт и отказываются пропустить в страну, сообщил глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан.

По его словам, он пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте «Смильница» во Львовской области. «В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие» (украинский сервис госуслуг – прим. ВЗГЛЯД), никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад [в Польшу]», – цитирует ТАСС Корбана.

Он добавил, что основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.

Сообщается, что внутренний и заграничный паспорта Корбана не действительны. Ранее в украинских СМИ появилось видео изъятия паспорта у главы теробороны области. На нем пограничники объявляют Корбану, что его паспорт недействителен. Позже его адвокат потребовал предъявить указ президента о лишении его подзащитного гражданства.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.20 / Собянин раскрыл сумму вложенных властями за восемь лет в развитие новой Москвы денег

01.04.21 / Командование войск США в Европе объявило максимальную готовность из-за эскалации на Донбассе – американские СМИ

17.03.21 / В Харьковской области не хватает мест для лечения больных COVID-19 – волонтер

04.12.21 / Минпромторг определил сроки введения маркировки пива

21.12.21 / Эксперт объяснил претензии генпрокуратуры Молдавии к Додону

02.11.20 / Россиянина в США приговорили к восьми годам заключения

23.09.20 / В Японии тестируют 18-метрового боевого робота. Видео

31.12.20 / CNN – коронавирус обнажил проблему голода даже в обеспеченной Европе

01.02.22 / Алиев: Еще в “Динамо” я закодировался. Четыре года вообще не пил

30.08.21 / Число жертв ракетного удара ВВС США в Кабуле возросло до 12 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика