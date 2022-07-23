 

В Чечне сформировали три новых батальона и полк Минобороны РФ

23.07.2022, 5:05, Новости дня
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о завершении формирования новых трех батальонов и одного полка Министерства обороны РФ в республике, а также о приобретении новой спецтехники для военных.

«Закончилось формирование в Чеченской Республике трех батальонов и полка Минобороны РФ. Каждый боец новых подразделений заступил на службу, имея в личном распоряжении необходимое оружие и амуницию», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время Минобороны РФ закончит строительные работы в гарнизонах, после чего военные расположатся в местах постоянной дислокации.

В этой связи, сообщил глава Чечни, регион посетил первый замкомандующего войсками Южного военного округа Сергей Кузовлев. «В ходе личной встречи Сергей Юрьевич высоко оценил организацию формирования подразделений. Мы также обсудили вопросы доукомплектования гарнизонов и их регулярного обеспечения», – приводит слова руководителя республики ТАСС.

Он добавил, что они также приняли участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных. «Эти бронемобили собраны с учетом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, «Ахмат-мобиль» – это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя – быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», – отметил Кадыров.

Напомним, в конце июня Кадыров сообщал о формировании в Чечне четырех военных батальонов «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с внушительным количеством личного состава. Позже глава республики предложил разместить в горах Чечни системы ПВО, отметив, что они как никогда востребованы на южных рубежах России. «От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимо упреждающие тактические меры», – сказал тогда Кадыров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как чеченские спецподразделения влияют на украинских националистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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