 

Мнение: Стамбул-1

23.07.2022, 4:25, Разное
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Стамбул-1

Относительно заключенных в Стамбуле договоренностей по вывозу зерна с Украины через фильтр в Турции под контролем Турции, России и ООН, то относительно всех криков про "зрады" и "перемоги" стоит отметить, что это в первую очередь очередной договорняк России и Турции, который скорее всего был окончательно финализирован во время недавней встречи Путина и Эрдогана.

Открытая часть договорняка прописана в опубликованных условиях вывоза зерна.
Но как показывает практика всех сделок с турками с 2016-го года, как правило там есть и непубличные договоренности, которые проявляются позднее. Турки по большей части свои обязательства по этим сделкам выполняли (но не всегда – например, трассу Алеппо-Латакия в Идлибе так и не разблокировали, хотя обязались).

В конечном итоге, все договорняки с Эрдоганом строятся по принципу "ничего личного – просто бизнес". В данном случае РФ получила опцию контроля за тем, что ввозят и вывозят, а Турция желанную роль посредника в зерновом вопросе. Разумеется, РФ не очень заинтересована в вовлечении Турции в украинские дела, но в данном случае произошел размен, где каждый получил желаемое.

Цена этих договорняков для Запада – вынужденная отмена санкций на продовольствие и удобрения, а также еще целый ряд смягчений в европейских и американских санкционных режимов.

С другой стороны, практика любых договоров касающихся Украины прекрасно показала, что они имеют свойство не выполняться, так что нельзя исключать еще один вариант, что все эти движения и договорняки закончатся выпуском пара в свисток после того, как договоренности будут тем или иным способом сорваны с последующими обвинениями в адрес России.

Источник: Colonel Cassad



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